AMETLIK | Bruce Willis lõpetab kõnehalvatuse diagnoosi tõttu näitlemise

"Soovime perekonna nimel jagada Bruce'i fännidele, et meie armastatud Bruce'il on olnud terviseprobleeme ning tal diagnoositi hiljuti afaasia, mis mõjutab tema kõnevõimet," seisab Instagrami postituse kirjelduses.

"Seetõttu astub Bruce peale pikka kaalumist eemale oma näitlejakarjäärist, mis on talle nii palju tähendanud. See on meie pere jaoks tõeliselt katsumusterohke aeg ja me oleme väga tänulikud teie jätkuva armastuse, kaastunde ja toetuse eest."