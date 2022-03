Suri poistebändi The Wanted solist Tom Parker

"Kinnitame kõige raskema südamega, et Tom suri täna rahulikult kogu tema pere kõrval. Meie südamed on murtud. Tom oli meie maailma keskpunkt ja me ei kujuta elu ette ilma tema nakatava naeratuse ja energilise kohalolekuta. Oleme siiralt tänulikud armastuse ja toetuse eest ning palume, et me kõik ühineksime tagamaks, et Tomi valgus ka edaspidi tema kaunite laste jaoks säraks. Tänan kõiki, kes on tema eest hoolitsemisel kogu aeg toeks olnud. Ta võitles lõpuni. Olen su üle igavesti uhke," kirjutas Kelsey Instagramis.