Seksikoolitaja Epp Kärsin leiab, et rahateema ei tohiks olla tabu: nii nagu meil ei räägita seksist, nii ei räägita meil ka rahast

Värskest NORSTATi uurimusest ESSE saatele selgub, et 54% meie inimestest peab rahateemat liiga isiklikuks, et seda teistega arutada. Pigem räägivad rahast nooremad inimesed ning need, kes teenivad keskmisest rohkem. Ometi peaks just need, kelle sissetulek väike, rahast rohkem rääkima, sest rahateemade avalik arutelu vähendab nii palgavaesust kui ka palgalõhet. 64% inimestest, kes teenivad 351-550 eurot kuus, ei soovi rahast rääkida. Samas on nende protsent vaid 44 inimeste hulgas, kes teenivad üle 1500 euro kuus.