VIDEO | Cartooni uuele loole „Whatever“ andis hääle Jüri Pootsmann

Cartooni liikmete sõnul sündis uus lugu, nagu tänapäeval kombeks on, poolenisti internetis. “Andromedik, meie andekas sõber Belgiast, saatis väikese instrumentaalse jupi ja sealt hakkasime asja edasi aretama. Loole andis oma hääle Jüri Pootsmann, kellega oleme ka varasemalt koostööd teinud,“ räägivad muusikud, vihjates 2016. aastal avaldatud loole „I Remember U“. „Teadsime kohe, et seda lugu peaks laulma Jüri, kuna ta on üks ainsaid vokaliste Eestis, kes sellise loo puhul maailmatasemel soorituse suudab välja vedada ja ta ületas taaskord meie ootuseid.”

Cartoon on 2015. aastal alustanud rahvusvaheliselt kõrge lennuga elektroonilise muusika kollektiiv, kuhu kuuluvad Ago Teppand, Joosep Järvesaar ja Hugo-Martin Maasikas. Muusikute ülesastumised on tuntud kaasahaarava energia ning enneolematute lavashow’de poolest ning sama suursugused on ka nende kuulamisnumbrid – Cartooni lood on pälvinud eri platvormidel üle miljardi kuulamise ning need on valminud kootöös nii kohalike kui välismaiste artistidega, teiste seas nublu, gameboy tetrise, Ewert and the Two Dragonsi, pluuto, Daniel Levi ja Coleman Trappiga.