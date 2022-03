Kogu "Tüdrukute õhtu" kontseptsioon on sisuliselt täiesti sama mis "Poissmeeste peol". Põhjus, miks mina arvasin, et saade tuleb rahulikum ja viisakam, on see, et nüüd saavad neiud ise endale peokaaslased valida. See tähendab seda, et kui sa ikkagi ei taha Kalvi-Kallega sängi heita, siis sa ei peagi. Aga see saade tõestab, et Eesti naiste maitse on lihtsalt nii kohutav, et just sellised kevinkadakalikud mehed lähevadki näitsikutele peale. Kuidas see võimalik on?