Oscaritel vastu vahtimist saanud Chris Rock tunnistas, et pole Will Smithiga veel rääkinud. "Ma alles töötlen seda."

Publikule, kes pidi pileti eest maksma kuni 1000 USA dollarit, jäi mulje, nagu Rock oleks endiselt vahejuhtumist šokeeritud ning närvilisem kui tavaliselt oma live-šõudel. Ka 57-aastane Rock tunnistas, et ta on siiani mõtlemas selle üle, mis siis pühapäevasel galal juhtus. Selleks, et keegi ei saaks Rocki sõnavõttu filmida või muul moel salvestada, pidid külalised oma telefonid enne šõu algust ära andma.