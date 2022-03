KUUMAD KLÕPSUD | See sulataks ka jää! Vene iluuisutäht võttis erootikaajakirja kaanel paljaks

Tundub, et Venemaa naissportlaste seas on saanud aina popimaks see, et pärast karjääri lõpetamist minnakse võimalikult kiiresti poseerima mõne erootilise meesteajakirja kaanele. Sellise lükke on teinud ka alles hiljuti iluuisutamisega lõpparve teinud kahekordne olümpiahõbe Jevgenia Medvedeva.