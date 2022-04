Pärast Ukraina sõja puhkemist on välismeediast käinud läbi mitmed oligarhide võsukesed, kes on aastaid elanud oma vanemate rahakoti peal ilusat elu lääneriikides. Kuid tuleb välja, et leidub ka neid Venemaa staare, kelle lapsed peavad näiteks USAs ise rasket tööd rabama.