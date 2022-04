Ruslan Trochynskyi: minu lapsed kasvasid Ukraina sõja tõttu liiga kiiresti suureks

Ruslan Trochynskyi rõhutas, et Ukraina sõja tõttu on tema lapsed pidanud liiga kiiresti suureks kasvama. "Me oleme rääkinud, mida siis teha, kui sõda jõuab Eestisse, oleme isegi rääkinud, kuidas käituda, kui keegi meist peaks surma saama, kuidas siis edasi elada," mainis ta.

Terje Trochynskyi selgitas, et kuigi ta on teoorias õppinud, et peab ka puhkama, siis oma peres nad pole saanud seda väga lubada. "Pole seda kohta, et ma olen isiklikult väsinud, ma ei saa seda endale lubada, sest meist sõltub väga palju."