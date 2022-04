PALJASTUS | Kes otsustas Andrew'le anda "peaosa" Philipi mälestusüritusel? Häbistatud printsi istekoht oli tegelikult kaugel esireast

Kuningliku perekonna jaoks läks teisipäevasel mälestusüritusel Andrew' suhtes valesti kõik, mis sai valesti minna. Viimased kolm aastat on prints sattunud pea iganädalaselt skandaalidesse, millest tekkinud musta plekki ei suuda maha pesta ei tema vanem vend Charles ega arvatavasti ka temast järgmine kuningas William.

Kuid Elizabeth pole kunagi teinud saladust sellest, et just kolmanda lapsena sündinud Andrew on tema silmatera. Monarh oleks võinud teisipäeval paluda ennast saatma ükskõik millise pereliikme, kuid ta valis just põlu alla sattunud printsi. Nüüd on selgunud, et ülejäänud perekonnal olid Philipi mälestusteenistuseks ja Andrew' rolliks sellel päeval teised ideed.