Punk kohtub räpiga – mitmel rindel tegutsev kunstnik DEW8 avaldab oma töösaladused

"Teeks nii, et ei oleks fašist! Teeks nii, et ei oleks rassist!" Sedasi kõlab lüürika plaadilt "Oleg", mis valmis Genka ja DEW8 koostöös. Mehed pärjati hiljuti ka aasta hip-hop artisti tiitliga. Kes on müstikasse ja interdistsiplinaarsusesse kalduv DEW8?