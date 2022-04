VIDEO | Red Hot Chili Peppers sai Hollywoodi kuulsuste alleel oma tähe. Üritus läks nii käest ära, et politseil tuli tänav sulgeda

Red Hot Chili Peppersi bändiliikmed on juba kaua oodanud oma tähte Hollywoodi kuulsuste alleel. 31. märtsil sai nende unistus teoks, vahendab TMZ.

Kui üldjuhul on tegemist pigem tagasihoidliku üritusega, siis sel korral läks sündmus suisa üle käte. Los Angelese kuulsuste alleele oli kogunenud sadu rokkbändi fänne ja lärm muutus ühel hetkel väljakannatamatuks. Seega, tegi politsei otsuse tänav tseremoonia ajaks sulgeda.

Red Hot Chili Peppers on siiani kohalike seas väga populaarne bänd ja õige varsti ilmub ka nende 12. stuudioalbum nimega "Unlimited Love". Tegu on neljaliikmelise bändiga, mis alustas tegutsemist 1983. aastal. Rokkansambel on võitnud ka mitu Grammy auhinda.