Uus algus! Triinu-Liisist sai õpetaja: liimin oma elu kokku tagasi, kuid armastan Justinit endiselt

Pärast möödunud aasta novembris lahvatanud suurt lähisuhtevägivalla skandaali on blogija Triinu Liis McNairn hoidnud madalat profiili ning tegelenud enda elu kokku liimimisega, mis pärast abikaasa Justini Austraaliasse naasmist kildudeks oli. Naine kaotas stressi tõttu juuksed ja oli pikalt mustas augus. Kevad on toonud aga uue jõu ning uued algused – tänasest on Triinu-Liis algklasside õpetaja. Uurisime, kuidas naisel läheb ja millised on tema suhted täna abikaasaga.