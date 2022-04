FOTOD | Kas valimisplakat reetis Mihhail Kõlvarti ja Anastassia Kovalenko kihluse juba mullu sügisel?

Foto, mis kaunistas 2021 septembris Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Kovalenko autot on sama, mille saatis erakond välja nüüd kui Anastassia andis teada, et läheb Jevgeni Ossinovski asemel riigikokku. Fotol särab sõrmes kaunis sõrmus, mis meenutab väga kihlasõrmust, kuigi selle kohta asjaosalistelt kinnitus puudub.

Samas käisid juba siis jutud, et teda ja Anas­tas­siat seob enamat kui ühine valimisvankri vedamine. Nimelt kandideeris ka Anastassia Lasnamäel, kus Mihhail oli Keskerakonna esinumber ning tegi 27 737 häälega kohalike omavalitsuste valimiste rekordtulemuse. Kui Kroo­nika toona intervjuu käigus Mihhaililt küsis, kas kuulujutud romansist Anastassiaga vastavad tõele, nentis ta, et on tõesti võimalik, et neid nähakse palju koos, kuna on valimiskampaania aeg: "Praegu, jah, võib selline mulje jääda, ma arvan, sest kohtume küllaltki tihti." Hiljem aga palus linnapea Kovalenkot puudutava küsimuse artiklist välja võtta.

Anastassialt uurisime tema ja Mihhaili võimaliku suhte kohta juba mullu märtsis. Naine vastas: "See on küll tore uudis. Kõlvartile see kindlasti meeldiks!" Kommentaari lõppu lisas Anastassia naerunäod.

Pärast mitmeid katseid saada asjaosalistelt endilt õnneliku sündmuse kohta kinnitus helistas Mihhail teisipäeval hilisel õhtutunnil tagasi ja vabandas, et ta pole leidnud aega sel teemal suhelda: "Mul on tõesti väga kiired päevad ja meie otsus oli, et nii keerulisel ajal, nagu praegu Ukrainaga seotult on, ei hakka me sellisest sündmusest avalikult rääkima. See pole lihtsalt sobilik ja see oli minu ja Anastassia ühine otsus."

Kõne oli lühike ja konkreetne. Küsimusele, kas siiski oleks võimalik anda kinnitus, et paar on ühise õnne leidnud, tuli Mihhaililt vastuseks: "Jah, me tõesti abiellusime märtsi alguses. Ja kui kord on sellisteks juttudeks sobilikum aeg, küllap siis jagame ka detaile."

Kuuelapselise pere vanim