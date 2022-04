VIDEO | Demi Moore semmib endast 13 aastat noorema staarkokaga!

New Yorgi kõmuleht Page Six kirjutab, et Moore (59) on nüüd romantilises suhtes New Yorgi koka ja restoraniomaniku Daniel Hummiga (46). Allika sõnul on nende suhe praegu väga kuum. "Daniel töötab Eleven Madison Parki restoranis hommikust õhtuni, aga ta leiab alati aega, et oma südamedaamile seal romantilisi õhtusööke korraldada."