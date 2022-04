Clicherik & Mäx avaldasid kevade pööraseima peoloo ja videosingli "Pargi 6"

"Pargi 6" on stereotüüpne majapidu, kus vaasid on ära lõhutud ja keegi on laua alla magama jäänud. Pargi tänav on samuti ka minu lapsepõlve tänav," kergitab Clicherik saladuseloori, mis loo nime taga peitub. "Pargi 6 on iga linna pidu. See sama pidu, mille pärast hommikul kümneid stoorisid maha võtad ja vabanduskirju kirjutad. See sama mida täiega ootad, aga täiega kahetsed," lisab Mäx.

Clicheriku ja Mäxi viimasest singlist on möödas peaaegu aasta: "Proovisin seda lugu põhimõtteliselt igas asendis ja igal moel kirjutada ning kuni viimaste minutiteni ükski asend ei sobinud. Ikka päris mitu kuud viskasin seda pastakat nurka. Lõpuks seitse tundi enne salvestust suutsin 15 minutiga terve salmi kokku vorpida ning läksin ühe tunni unega salvestama. Mulle tundub, et päris ok asi. Ma arvan, et lugu kuulates saab väga täpselt aru, millest räägime. See on meie perspektiiv sellest samast "Pargi 6st"."

Video autoriks on Janar Aronija ja Propapanda meeskond, kes tõstsid loo ka visuaalselt täiesti järgmisele tasemele. "Käisime läbi poistega kõik valikud ja silma jäi kōige rohkem Janar Aronija, kelle portfolio on super. Video tuli mega kõva ja nagu iga uue videoga, on see kõige lemmikum ja lahedam," räägib Clicherik tunnistades, et on tulemusega väga rahul.

"Viimaks näeb igaüks, mis saab siis, kui lukustada keset majapidu kaks parimat sõpra kaameratega ümbritsetud vetsu kümneks tunniks kinni," iseloomustab videot Janar Aronija ja lisab: "Tõdemusega, et ükskõik kui lahedaid ja hulle asju videosse välja ei mõtleks, siis miski ei hoia rohkem meie tähelepanu ja huvi kui muusikute enda karismaatiline ja naljakas lipsync otse kaamerasse. Eriku ja Maxi sünergia üksteise ja kaameraga on pärast 1000x vaatamist ikka imeline. Pane võtteplatsil lihtsalt kaamera tööle ja naudi."

"Pargi 6" on Clicheriku ja Mäxi jaoks hetkel käsil olev ajastu. "Täpselt selline üle võlli ja crazy ajastu. Tundub, et see kõik veel minu jaoks lõpusirgel ei ole," lisab Max lõpetuseks.

