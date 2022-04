Katrin Lust on pühendunud emarollile! Mis aga saab "Kuuuurijast"?

Kuidas läheb edasi "Kuuuurija"?

""Kuuuurija" saated on meil kenasti ette filmitud ja sel hooajal on mul ka väga toredad abilised, nii et saadete osas ei muutu midagi," lausus Lust.

"Ka töö Elu24 peatoimetajana olen suutnud korraldada nii, et kõik toimib nagu kellavärk. Usun sellesse, et kui asju planeerida ja delegeerida, on kõik võimalik ning praegu tundub, et saame kenasti kõigega hakkama. Kui beebi tudub, toimetan juba tööasju ja kõik on kenasti tehtud," rääkis ta.

"Energiat on mul küll hetkel nagu kahekümneselt. Tunne on, et jõuan kõike. Laps annab tohutu energialaengu."