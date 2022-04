Putini endise väimehe abikaasa on ahastuses: ta varastas me ühise lapse

Ettevõtja Šamalov on avalikkusele tuntud ennekõike seeläbi, et abiellus 2013. aastal Vladimir Putini tütre Katerina Tihhonovaga. Abielu purunes viis aastat hiljem. Kuuldavasti saab Šamalov aga jätkuvalt Putiniga hästi läbi.

Juba samal aastal abiellus mees Volkovaga. Nad püüdsid mitu aastat last saada, ent rasedused katkesid. Viimaks palkasidki nad ühe naine, et too oleks surrogaat ja kannaks nende ühist last, vahendab Daily Mail.

"Olen kuulnud, et ta pani tütrele nimeks Anna. Algselt olime rääkinud, et see oleks kuninganna järgi Elizabeth," lausus Volkova. Ta viitas, et Venemaa politsei tema juhtumiga tegeleda ei taha, mistap ta üritab suhelda Londoni õiguskaitseorganitega. Naise teada on Šamalov nüüd suhtes moedisainer Anastasia Zadorinaga, kes on ühe FSB kindrali tütar.