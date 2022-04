VIDEO | Jaanus Saks: kui poleks lugu "Lähen ja tulen", poleks ka Põhja-Tallinna sellisel kujul

"Kui poleks lugu "Lähen ja tulen", siis pole ka Põhja-Tallinna sellisel kujul," tõdes Saks ja rõhutas, et see, mis rahvas kontsertidel selle loo järgi tegi, oli hullus, vahendab Menu .

Kenneth Rüütli sõnul oli neil ühine kirg, tahtmine ja motivatsioon. "Aeg ka, sest sellist bändi ei olnud, kes oleks live-bändiga teinud, seega see oli uudne," tõdes ta ja tõi välja, et tema lahkus vahepeal bändist, kuna tekkis väsimus. "2013. aasta juulis oli meil 31 esinemist, päris palju oli seda möllu, mäletan, et päev pärast Saaremaal toimunud kontserti mõtlesin, et aitab, peaks puhkama."