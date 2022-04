Märt Treier: "Vikerhommiku" jaoks ärkan juba kell kaks öösel

Saatejuhina ärkab Märt Treier juba kell 2 öösel, vahendab Menu. "Kell 3 olen raadios, valvur magab sel ajal vahel," sõnas ta ja ütles, et kell pool 4 loeb ta ajalehed läbi. "Kui sa tahad inimesele midagi refereerida, siis pead ise enam-vähem teadma, mis seal on," ütles Treier, rõhutades, et selleks kulub päris pikk aeg. "Ajalehed kipuvad nädalavahetustel oleme natukene paksemad kui muidu, isegi targemad."