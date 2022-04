BLOGI ja FOTOD | Ööliblika maski taga peitus legendaarne lavatäht! Detektiivid olid sõnatud: poleks osanud pakkudagi

Ööliblika esituses kõlasid lood "Take Me Home Country Roads" ning "Lootus", mille esitust peeti suurepäraseks. Detektiivid Karl-Erik Taukar, Peeter Oja, Brigitte Susanne Hunt ja Toomas Uibo pakkusid Ööliblika maski all peitujaks tervet rida erilisi staare: Riina Hein, Hedvig Hanson, Anne Veski, Epp Eespäev, Anne Reemann; mitte kordagi ei pakutud Katrin Karismad ning oldi lausa keeletud!

"Mul mingi vilksatus käis, mõtlesin, et äkki on Katrin, aga see läks kiirelt ära," märkis Peeter Oja, kui mask oli langenud.

Seni on maskid langetanud Hannes "Ronk" Võrno, Ott "Tort" Kiivikas, Sissi Nylia "Lumehelbeke" Benita ning Katrin "Ööliblikas" Karisma. Veel on peidus staarid, kelle tegelasteks on Hirv, Kaheksajalg, Malekuningas, Ükssarvik, Jänes ja Sinine Ahv.

"Maskis laulja" on TV3s pühapäeviti kell 19.30.