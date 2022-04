Putini suur sõber Gérard Depardieu kritiseeris Ukraina sõda. Kreml väidab, et näitleja ei saa toimuvast aru

Juba veebruaris andis filmistaar mõista, et ta ei nõustu Vene vägede sissetungiga Ukrainasse, kuid nüüd on Depardieu hakanud otseseid kriitikanooli suunama just Putini suunas.

"Vene rahvas ei ole süüdi nende riigijuhtide, nagu Vladimir Putini, pöörastes ja lubamatutes tegudes," ütles Depardieu AFP-le. Tema sõnavõtt on veelgi üllatavam, sest näitlejal on viimased seitse aastat olnud sissesõidukeeld Ukrainasse. Varem on ta väitnud, et Venemaal on Putini käe all "imeline demokraatia".