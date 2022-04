Kuninglikust perekonnast ülirikka ärimehe juurde: kuninganna lapselapse ekskaasa on leidnud uue armastuse

Kaks aastat tagasi šokeeris Suurbritanniat uudis sellest, et kuninganna Elizabeth II vanim lapselaps Peter Philips on lahutamas oma abielu. Nüüd on tema eksabikaasa Autumn leidnud endale uue peigmehe, kes kuningliku eluga harjunud naisele saab pakkuda kõike, mida hing ihaldab.