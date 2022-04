VIDEO | "Rääkige tõtt selle sõja kohta!" Zelenskõi pidas Grammyde galal maailma megastaaridele sütitava kõne

Juba enne gala toimumist oli muusikaprofessionaale koondava Recording Academy ja nende partneri Global Citizeni sotsiaalmeediast näha, et Grammyd keskenduvad Ukraina aitamisele. Nad tõid esile kampaania nimega "Stand Up for Ukraine", millega kogutakse raha, et toetada ukrainlaseid humanitaarkriisi jooksul. Seetõttu ei olnud üllatuslik, et Zelenskõil paluti kõne pidada.

"Täidke vaikus oma muusikaga. Täitke see täna, et rääkida meie lugu. Rääkige sõja kohta tõtt oma sotsiaalvõrgustikes, televisioonis, toetage meid igal võimalikul viisil, kuid mitte vaikige." Zelenskõi pani südamele, et just nii on võimalus, et propagandat uskuvad venelased hakkavad ka lõpuks tõelist pilti nägema.