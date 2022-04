Kadri ütleb, et ta on ennast leidnud vaba naisena: “Olen iseendaga selle aja vältel palju paremaks sõbraks saanud. Vaatamata meid ümbritseva maailma viimase aasta hullumeelsusele võin siiski väita, et minu sisemise maailma kliima on paremas seisus kui eales varem. Võiksin isegi öelda, et olen õnnelik. Vahest just sellisest punktist on hea luua ilusat paarisuhet, mine tea.”