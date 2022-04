Ka Sobtšak ise veetis viimased kuu aega Iisraelis, kuid on praeguseks hetkeks Venemaale naasnud. Väidetavalt sõitiski ta Moskvasse tagasi ainult selleks, et oma saadet filmida.

Vaatamata sellele, et ka 40-aastane saatejuht ise on pakku pannud, võttis ta jututeemaks teiste staaride saatuse. Just nende, kes on avalikult Vladimir Putini režiimi kritiseerinud.