Kaks asja on praeguseks kindlad – William ja Kate tahavad kolida Windsorisse ning see peab juhtuma juba sel suvel. Kuid mitmed aspektid selle ümber on veel lahtised. Kuigi kuuldavasti on Cambridge'id võtnud sihikule mõne eravalduses oleva maja ostmise, siis ei ole välistatud ka see, et nende kolimise tõttu jääb prints Andrew ilma oma kodust.