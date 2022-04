FOTOD | Nii kõva muusikavideo esilinastust polegi olnud! Clicheriku ja Mäxi peol käisid mitmed A-klassi staarid

Juba üle 50 tuhande korra vaadatud muusikavideo autoriks on Janar Aronija ja Propapanda meeskond, kes tõstsid loo ka visuaalselt täiesti järgmisele tasemele. “Käisime läbi poistega kõik valikud ja silma jäi kōige rohkem Janar Aronija, kelle portfolio on super. Video tuli mega kõva ja nagu iga uue videoga, on see kõige lemmikum ja lahedam,” räägib Clicherik tunnistades, et on tulemusega väga rahul.