Putini ustava alama Sergei Lavrovi räpane eraelu: seaduslik naine ja päris naine

Kõiki ja kõike kahtlustav vana kagebiit, Venemaa president Vladimir Putin (69) on paarikümne võimul oldud aasta jooksul oma lähikonnas teinud nii valitsuses kui olulistes jõustruktuurides palju muudatusi. Pikapeale on pinnale jäänud kõige ustavamad ja lähedasemad. Üks väheseid, kes on suutnud isevalitseja Putini usaldust aastaid kõige kõrgemal tasandil kanda, on välisminister Sergei Lavrov (72).

Venemaa välisministeeriumi ametlikult leheküljelt leiame me Lavrovi kohta napi märkuse, et ta on 1950. aastal sündinud ja rahvuselt venelane. Loomulikult ei ole võimalik, et Putini ühe lähima kaasvõitleja ja kauaaegse Venemaa välisministri elulugu oleks kuidagi ametlikult avatud. Kuid eks aja jooksul on tema elust paljugi erinevates kanalites välja imbunud. Kõige järgneva osas olge mõistlikult kahtlevad, aga see peaks olema siiski suhteliselt reaalne Sergei Lavrovi elulugu.