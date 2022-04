Diana Maria Toomingas pidi pettuma ühes staarisaate kohtunikus, keda ta kõrgelt hindab: tal oli täiesti suva!

Diana Maria Toomingas tegi saates "Eesti otsib superstaari" võimsa sõu, kuid finaali ta siiski ei jõudnud. Saatekohtunike seas oli neiul mitmeid pooldajaid, kellest kõige enim kiidusõnu jagas Mihkel Raud. Nüüd tunnistab noor lauljanna, et üritas ka pärast saatest väljalangemist Rauaga suhelda ja nõu küsida, kuid mees jäi vastustega napisõnaliseks.

Lauljatar uuris pärast välja langemist Mihkel Raualt, mis läks valesti või mida saaks tulevikus paremini teha. Selle peale vastas tuntud laulja ja kitarrist, et neiu valis lihtsalt halva loo. "Kirjutasin talle, kuid tal oli täiesti suva. Ta ütles mulle põhimõtteliselt, et valisin halva loo ja see oligi kõik," ütles Diana Maria Toomingas.