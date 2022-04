VIDEO | Ameerika tegi Eurovisioonist oma versiooni, mille esimene osa osutus täielikuks läbikukkumiseks

Eurovisioni näol on tegu Euroopa populaarseima telesõuga, mis on vaatajaid rõõmustanud juba 65 aastat. Ameeriklased võtsid kätte ja otsustasid teha armastatud laulusaatest oma versiooni, kuid paraku jäi suur edu seekord tulemata, vahendab TheGuardian.

USA lauluvõistlus toob kuuldavale 56 artisti lood kõigist viiekümnest osariigist ja viielt territooriumilt. Saatejuhtideks on lauljatar Kelly Clarkson ja räppar Snoop Dogg. Kuna tegu on siiski Ameerika versiooniga lauluvõistlusest, on ka formaat veidi erinev. Näiteks finaali pääseb vaid kümme artisti, kus selgitatakse žürii ja publiku hääletamise järgi välja võitja.

Suure lauluvõistluse esimene osa kogus USA-s kõigest alla kolme miljoni vaatamise, mis on palju vähem, kui saatetegijad lootnud oleks. Võistlus kestab veel kuus nädalat ja loodetakse, et inimeste huvi telesõu vastu kasvab. Vastasel juhul on tegu läbikukkumisega.

Ameerika laulusaade jõuab ka Eesti publikuni ning seda on võimalik vaadata TV3-est.