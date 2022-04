Kuulus erootikatäht suri vaid 35-aastaselt

Naise lesk teatas, et pornostaar suri Las Vegase haiglas Crohni tõve tüsistuste tõttu. Täpsemalt tuli tal alistuda septilisele šokile. Tema vererõhk langes madalale ning samal ajal üritas ta keha võidelda infektsiooniga, selgitas Raveni abikaasa.

"Ma tahan, et te kõik teaksite, et ta armastas teid kõiki, ta hoolis teist. Ma olen lihtsalt nii õnnistatud, et ta oli minu elus," lisas ta. "Ta oli minu jaoks kogu maailm, mu elu armastus."