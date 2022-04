Eesti ühe armastatuima telesaatejuhi Grete Lõbu elus on praegu põnevad ajad. Loetud nädalate pärast peaks talle sündima kolmas laps ning tagatipuks on ta vaikselt sõudnud abieluranda. Kui varem hoidis "Ringvaate" saatejuht oma partneri nime saladuses, siis nüüd on ta selle avalikustanud.