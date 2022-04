FOTO | "Sa saidki hakkama!" Vaid 33-aastaselt lahkunud The Wantedi laulja unistus sai pärast surma teoks

Mitmete hittidega ka Eesti raadioid vallutanud The Wantedi fännid muutusid vaatepilti nähes härdaks, sest kuuldavasti oli vaid 33-aastaselt lahkunud Parker alati unistanud sellest, et nad jõuaksid oma bändiga Grammyde galale.

Populaarse poistebändi liige paljastas 2020. aastal, et tal on ajuvähk. Pärast seda hoidis ta tähesärast eemale ning hiljuti hakkasid levima kuuldused, et Tomi tervis on tunduvalt halvenenud. Ta lahkus meie seast 30. märtsi.