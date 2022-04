HÄIRIVAD KAADRID | Aasta kõige veidramad matused: leinajad tõmbasid tuntud räppari laiba ööklubi seinale püsti

Videod sellest, kuidas elutu räppar nurka seisma on pandud, levib sotsiaalmeedias kulutulena. Pidu leidis aset ööklubis Bliss, kuid selle juhtkond on teatanud, et nendel polnud õrna aimugi, et peole võetakse kaasa laip. Nende sõnul korraldati pidu Goonew mälestamiseks ning tegemist on pigem viisaka asutusega, mis on mõeldud lounge'iks, mitte pöörasteks pidudeks.