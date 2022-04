ÜLEVAADE | Maailma rikkaima tüdruku traagiline elu: kuidas läks Kreeka pärijanna elus valesti kõik, mis minna sai?

Athina Onassis on naine, kes sündis sõna otseses mõttes hõbelusikas suus. Tema vanaisaks oli Kreeka kuulsaim laevandusmagnaat Aristotle Onassis ning tema ema Christina oli 70ndatel ja 80ndatel maailma üks tuntumaid seltskonnadaame. Kuid üks tragöödia teise järel on muutnud tema elu põrguks. Keegi ei tea, kui suur on tema varandus, kuid tal pole seda ka kellelegi pärandada.