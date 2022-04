Räppar Kanye West lubab lõpetada eksabikaasa Kim Kardashiani ja tema uue mehe ahistamise: otsin endale abi

Kanye Westi teravad sõnavõtud on viimasel ajal sotsiaalmeedias levima läinud. Hiljuti lahutas ta oma pikaaegsest kallimast Kim Kardashianist, kes on praeguseks uue silmarõõmu leidnud. On teada, et tegu on 28-aastase koomik Pete Davidsoniga ning näib, et Kanye pole temast sugugi vaimustuses. West on paari juba mitmel korral sotsiaalmeedias rünnanud. Ühel hetkel läksid muusiku postitused nii käest ära, et talle määrati 24 tunniks Instagrami keeld, vahendab People.