Belgia printsess Delphine on pidanud kõvasti võitlema selle nimel, et temast saaks ametlik kuningliku perekonna liige. Kuigi võiks arvata, et 54-aastane naine on kuulsusehimuline, siis tegelikult on asjalood täiesti vastupidised. Sel nädalal ilmus ta üle pika aja taaskord avalikkuse ette.