FOTO | Sahinad käivad! Pärast Grammyde jagamist arvatakse, et Justin Bieberi abikaasa Hailey on lapseootel

Pühapäeval jagati juba 64. korda välja Grammy muusikaauhinnad. USA popstaar Justin Bieber ilmus pühapäevasele suurüritusele väga omapärases riietuses ja loomulikult ei suutnud netirahvas tema välimust kommenteerimata jätta. Erilise tähelepanu osaliseks langes ka tema armastatud abikaasa Hailey Bieber. Naisel oli seljas valge maani ulatuv kleit, mis pani fännid arvama, et modell on lapseootel.

Lahti on läinud sahinad, et Bieberid ootavad oma esimest last ning Justini modellist abikaasa ei suutnud esmaspäeval enam vakka olla. "Ma ei ole rase,jätke mind rahule," kommenteeris naine Radar Online Instagrami postituse alla.

Rasedust hakati kahtlustama seetõttu, et Hailey Bieber jalutas punasele vaibale veidi lohvakas Saint Laurenti kleidis. Fännid eeldasid, et modell üritas seda kõhu varjamiseks kasutada. Hailey on ka varem samal teemal sõna võtnud. "See juhtub alati, kui naine on äsja abiellunud," rääkis naisterahvas veebruaris, "Esmalt tuleb armastus, seejärel abielu ja siis eeldavad kõik, et kohe näevad ilmavalgust ka lapsed."