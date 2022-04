Jim Carrey plaanib pikale näitlejakarjäärile joone alla tõmmata: mulle meeldib rahulik elu

Näitleja Jim Carrey (60) kaalub karjääri lõpetamist. Filmitäht jagas oma mõtteid väljaandele Access Hollywood antud intervjuus.

Carrey on eelkõige tuntud filmidest "Grinch", "The Mask" ja "Batman". Tema viimane film on "Sonic the Movie 2". Pole kindel, kas näitleja pärast seda enam rolle vastu võtab.

"Mõtlen loobumist tõsiselt," jagas filmistaar intervjuus, "Kui inglid toovad mulle kuldse tindiga kirjutatud käsikirja ja ütlevad, et see peab kindlasti rahvani jõudma, võiksin jätkata. Aga hetkel teen siiski pausi." Carrey naudib elu eemal rambivalgusest ning soovib nüüd rohkem keskenduda maalimisele ja perele.

"Mulle meeldib rahulik elu," ütleb näitleja, "Armastan maalimist ja spirituaalsust. Ükski kuulsus ei ütle tavaliselt, et on nüüd piisvalt teinud, aga usun, et mina olen."

Carrey sai kuulsaks 1990. aastatel pärast näitlemist telesarjas "In Living Color". Mehe viimane läbimurre toimus 1994. aastal, kui ta esines hittfilmides "Ace Ventura: Pet Detective" , "The Mask" ja "The Mallard". Carrey on võitnud ka kaks kuldgloobust.