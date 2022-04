ARVUSTUS | "Tüdrukute õhtu" uus osa tõestab: saatesse mineku asemel peaksid osalised hoopis suguhaiguste kliinikut külastama

TV3 ja Go3 uue tõsielusaate "Tüdrukute õhtu" teine episood on mõnusalt pohmakahõngune. Kuuest osalisest neli olid ka juba eelmises episoodis kangelasteks ning nende nägudest on juba avakaadris näha, et hommik oli raske. Arvan, et iga inimese teise päeva kaamose teeks veel hullemaks, kui sa peaksid Sauna Clubi tagasi minema. Klubi Venus on ju kohe kõrval, laske nad vähemalt sinna!

Igatahes, kui esimeses osas saime hõisata, et vaid 33% osalistest on juba teada-tuntud reality-hundid, siis seekord võttis võttemeeskond vist telefoniraamatu lahti ja helistas kõik inimesed läbi. See tähendab seda, et Liisi, Carini ja Berit valik selles osas on lausa piinlik. Ja ma arvan, et ma ei teinud selle lausega kellelegi liiga.