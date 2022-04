FOTOD | Kim Kardashiani reklaamikampaania sattus kriitikalaviini alla: see pilditöötlus polnud küll kuskilt otsast vajalik

Tõsielustaar Kim Kardashian postitas esmaspäeval oma Instagrami kontole kampaaniast uued fotod, kus supermodellid üheskoos poseerivad. Kuigi pesu ise näeb imeilus välja, süüdistavad jälgijad Kardashiani liigses fototöötluses. Jääb mulje, et "Ameerika supermodelli" saatejuht Tyra Banksi keha on viimastel piltidel töödeldud.

Instagrami kommentaariumis on hulgaliselt negatiivset vastukaja. "Miks sa teiste välimust töödelnud oled, eriti Tyra oma??" kirjutab üks nördinud jälgija. Teine lisab: "Bränd ise peaks rõhutama kehapositiivsust ja omapära, aga nähes kui palju on Tyra Banksi keha photoshopitud - see on tõesti väga madal."