Näitlejanna Elina Purde abistab sõjapõgenikke: see saab olema meie missioon, et eelkõige lastega emadel oleks kuhugi minna

Nüüdseks on Purde pannud aluse MTÜ-le nimega Käsikäes Ukrainlastele. MTÜ eesmärgiks on sisustada ära korterid, kuhu sõjapõgenikud elama asuvad. Näitlejanna ütleb, et see saab teoks tänu headele Eesti inimestele, kellel on abistamiseks kinnisvara ja ressurssi. Hetkel on kaks kohta juba olemas, üks Põhja-Tallinnas ja teine vanalinnas. "Need teeme me vastavalt perede vajadustele korda, et seal oleks vajadusel beebivoodi, et köögis oleksid nõud olemas, see saab olema meie missioon, et eelkõige lastega emadel oleks kuhugi minna," tutvustab Elina Purde saate vaatajatele MTÜ plaani.