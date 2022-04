Näitleja Märt Avandi teatas eileõhtuses "UV faktori" saates, et on otsustanud astuda kaitseliitu. "Kui otsustad midagi ette võtta nii enda tarbeks, aga ka ühiskonna hüvanguks - see aitab nii sind ennast kui ka kõiki teisi," jagab armastatud saatejuht.