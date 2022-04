Võluv “Ringvaate” saatejuht Grete Lõbu (44) ja spordifanaatik Mirjo Koit (33) registreerisid oma abielu 4. märtsil. Kuu aega hoidsid tulevased lapsevanemad – Grete ja Mirjo saavad peagi lapse – uudist pereringis. 4. aprilli õhtul tegid nad abiellumise ka laiemale sõprade ringile Facebookis teatavaks. Oli üllatujaid, aga rohkem jagus neid, kes teadsid, et Gretel ja Mirjol on asjad elus nii selged, et abiellumine oli vaid aja küsimus.