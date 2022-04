INTERVJUU | "Tüdrukute õhtu" Berit paljastab saate kaadritagused ja mehe, kes oli neidudega kõige ebaviisakam

Esimene episood on väljas, kuidas tunded on?

Väga head! Ei olnud üldse nii hull, kui ma arvasin. Ootasin palju hullemat. Mitte, et ma seal midagi hullemat teinud oleks, aga lihtsalt ootasin hullemat, sellepärast, et… paanika… ma ei tea (naerdes).

Mis see hullem oli, mida sa siis ootasid? Mis oleks kõige halvem stsenaarium sinu puhul olnud?

Ma kartsin seda, et kuna tegemist on saatega, kus juuakse, ja ma kartsin, et…ma tean, et ma ei joonud ennast üle, aga natuke sai ikka joodud. Aga ma kartsin seda, et ma jõin ja hiljem ei mäletanud, kas ma tegin midagi piinlikku, aga siis tuli välja, et hoopis ei teinud midagi. Olen väga õnnelik ja uhke enda üle (naerdes).

Peale esimese episoodi vaatamist tekkis kohe küsimus, et kas Tõnu poti pealt leidmine ning hiljem sealt ära tirimine oli esmakordne sinu jaoks või on ka enne nähtud?