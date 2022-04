KUU AEGA JÄÄNUD | Eestile ennustatakse Eurovisionil väga mugavat kohta, võitja on sisuliselt juba teada

Väljaanne Eurovision World on koondanud kõik Euroopa suurimad kihlveokontorid ühisesse tabelisse ning sealt selgub, et Eestile ennustatakse 18. kohta. See tähendab seda, et Stefan peaks teisest poolfinaalist saama edasi, sest kokku osaleb 14. mail aset leidvas finaalis 25 riiki (korraldajamaa Itaalia ning Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Hispaania saavad automaatselt lõppsõule).