Üllas tegu! Mart Kadastik õpetab sõjapõgenikele eesti keelt

Teenekas meediajuht ei ole varem päevagi õpetajaametis olnud, aga kuna diplomi järgi on ta 1978. aastal lõpetanud Tartu ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetajana (ajakirjandus oli tollal vaid eesti filoloogia eriharu), pakkus ta end appi rahvaülikoolile.

Mart Kadastik tundis, et peab kohe ja midagi tegema, nii nagu enamik, kes ei suuda äärmiselt frustreerivas sõjaolukorras Ukraina inimeste kannatusi kõrvalt vaadata. Mart juhendab 18 inimesest koosnevat rühma ja annab neile tunde kolm korda nädalas. Kuidas ukrainlased eesti keelt omandavad, on veel vara öelda. Mart ise on teinud endale selgeks õppemetoodikad, mis aitavad kolme kuuga eesti keele ukrainlastele selgeks teha.