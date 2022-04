VIDEO | Üllatav kooslus! Merlyn Uusküla andis ühe Eesti populaarseima räppariga välja ühise singli

''Uue looga astun oma 5-aastat kestnud retrolainelt tagasi tänapäeva sound'ide juurde ning värske lugu toob ka uue koostöö noorema publiku seas ülipopulaarse räppar AG-ga," ütleb Merlyn. Üllatuslikud ja põnevad koostööprojektid tekitavad alati rohkem huvi ja kõneainet ka kuulajate seas, seda enam kui koostööd tegevatel artistidel on ka vanuseliselt pisut erinevad sihtrühmad. Kui minu kuulaja on suures osas 30+ vanuses ning AG puhul on see vanus pigem 18+ siis, selline generatsioonide ja vanusegruppide miksimine on huvitav ning selline koostöö peaks loole tooma ja palju head kõlapinda ja tekitama põnevust,'' usub Merlyn Uusküla.

AG on 23-aastane räppar kodanikunimega Silver Orissaar, kes on suuremate muusikaplatormide üks enim kuulatud Eestikeelseid räpiartiste viimastel aastatel. Paari tegutsemisaasta jooksul on ta looming leidnud väga sooja vastuvõtu ja menukamad lood on kogunud ilma suurema meediakära ja promota eri kanalites miljoneid kuulamisi. Artistile on üks suurimad komplimente, kui kuulajad ta läbi loomingu omal käel üles leiavad ja lühikese tegutsemisaja jooksul on tekkinud muljetavaldav fännibaas ja kuulajaskond.

''Olen vaikselt oma asja ajanud ja see kõik on tulnud minu jaoks loomulikult. Proovin olla muusikas aus ja rääkida oma lugu läbi iseenda elu ja teistelt nähtud kogemuste,'' ütleb AG enda loomingu kohta, kuid usub, et tema parimad ajad on alles ees, mille nimel tasub hoogsalt edasi tegutseda.