Will Smithi elu läheb veel hullemaks: tema abikaasaga maganud räppar paljastab nende "vabaabielu" saladused!

29-aastane Alsina on tundud r'n'b laulja, kes tegelikult polnudki niivõrd 50-aastase Jada armuke kui ta tegelikult oli tema peika. Nimelt on erinevad osapooled väitnud, et Smithidel on tegelikult aastaid juba vabaabielu ning avalikkusele on jäänud mulje, et Jada on pigem see, kes Willile asendust on otsinud.